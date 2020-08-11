В Днепре маленький ребенок выпал из окна и умер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Репортер Днепр".

По данным местного интернет-издания, 10 августа около 15.45 на ул. Тимофеевской мальчик выпал из окна.

Известно, что ребенок играл в квартире вместе со своим восьмилетним братом. Дети открыли окно и тогда младший оперся на москитную сетку, которая его не выдержала, и он полетел вниз.

Упав с восьмого этажа, 4-летний ребенок получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Ребенок умер во время оказания ему первой медицинской помощи.

По факту смерти 4-летнего мальчика полицией Днепра было открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что под Днепром умер новорожденный ребенок из-за того, что скорая не смогла своевременно оказать медицинскую помощь. Так, в Никополе Днепропетровской области недоношенному ребенку не смогли оказать своевременную медицинскую помощь. Скорая из области смогла прибыть на место лишь в обед следующего дня, и уже через сутки девочка умерла. Известно, что реанимобиль для ребенка все же доставили, но он прибыл аж на 5 часов позже, и в автомобиле был сломан аппарат ИВЛ.

Напомним, двойная трагедия в семье произошла в Днепре: оборвались жизни матери и годовалого ребенка.

Также Politeka писала, что произошла трагедия в Днепре: в серьезном ДТП оборвалась жизнь годовалого ребенка, кадры с места аварии.

Ранее Politeka сообщала, что в Днепре цыгане украли ребенка и увезли в неизвестном направлении: объявлен план-перехват.