ДТП произошло в самом центре города

В Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщает "Информатор" ссылаясь на источники в местной полиции.

Авария произошла на проспекте Мира. В автомобиль полиции охраны, двигавшийся по проспекту, въехал автомобиль Reno.

Водитель последнего двигаясь по встречной полосе решил повернуть налево. Но не пропустил автомобиль полиции. Поэтому произошло столкновение.

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции. Они должны выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. К счастью, во время аварии никто не пострадал

Как уже передавала Politeka, на днях в Кривом Роге произошло резонансное ДТП. Военный прокурор Одесской области разбил на своем Lexus LX570 остановку общественного транспорта. Мужчина находился в Кривом Роге в служебной командировке.

Прибывшие на место происшествия полицейские заметили у военного прокурора признаки алкогольного опьянения: чувствовался характерный запах, водитель странно себя вел. Похоже находясь навеселе, мужчина не справился с управлением и въехал в остановку. На прохождение медицинского освидетельствования военный прокурор из Одесской области отказался.

Как сообщили в Одесской областной военной прокуратуре из-за данного инцидента начато служебное расследование. Однако от работы виновник ДТП отстранен не был. Мужчина просто ушел на больничный.

Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагически, видео с места

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