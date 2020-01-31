Хлопці майже досягли своєї мети і дійшли до Донецька

Поліція Дніпропетровської області знайшла трьох неповнолітніх хлопців – Стародубцева Олександра, Молодий Руслана, Чорного Євгенія після того, як вони безслідно зникли з будинку 28 січня. Про це повідомили у дніпропетровському відділенні поліції місцевим ЗМІ.

Місце їх перебування не було відомо, тому батьки оголосили в розшук.

Неповнолітніх розшукали через кілька днів після їх відходу їх будинку в бік Донецька. Їх виявили в Авдееке, у центральній частині Донецької області. Приблизно в 13 км на північ від Донецька.

Поліцейські займаються їх поверненням додому.

Також наголошується, що вони не постраждали від рук шахраїв або злочинців.

Нагадаємо, що ми писали, що пропали троє хлопців-підлітків на Дніпропетровщині. Неповнолітні Олександр Стародубцев, Руслан Молодий і Євген Чорний пішли з дому та до 31 січня не оголошувалися і не давали про себе знати. Місцезнаходження хлопців було не відомо, крім того, що вони втрьох могли йти в бік Донецької області.

Нагадаємо, що У Києві розшукують 43-річного Володимира Науменка. Востаннє чоловіка бачили на Виноградарі, в районі проспекту Свободи 16 січня. Телефон відключений, на зв'язок з рідними не виходить.

Зниклий був одягнений у куртку "Аляска" зеленого кольору, сіру в'язану шапку, світлі джинси, білий светр. При собі мав чорну маленьку сумочку через плече, документи і гроші. Зростання зниклого 174 см, середньої статури, карі очі, на голові лисина.

Також днями в Одесі зникла 16-річна дівчина, яка вже четверту добу не виходить на зв'язок. Соня Байрачна, 2003 року народження, 26 січня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Була одягнена в джинси темно-сірого кольору, светр чорного кольору, куртка з капюшоном темно-зеленого кольору, на капюшоні хутро рожевого кольору, черевики чорного кольору.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

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