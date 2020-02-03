В Кривому Розі різко збільшилася кількість хворих на рак

За 2019 рік у Кривому Розі захворіло понад 2 500 криворіжців вперше. Про це повідомили фахівці Криворізького онкологічного диспансеру на прес-конференції 3 лютого, пише One.kr.ua.

Кривожане захворіли важкими онкологічними захворюваннями: на першому місці за поширенням – рак шкіри, далі – рак легень, і на третьому – рак молочної залози.

Рівень захворюваності порівняно з 2018 роком збільшився до 426 осіб на 100 тисяч населення і є найвищим показником, як у Дніпропетровській області, так і в Україні в цілому.

Все, за 2019 рік у Кривому Розі діагностували рак у 1 245 чоловіків та 1 421 жінка. У чоловіків найбільш поширені пухлини знайшли в легенях, передміхуровій залозі, а також часто зустрічався рак шкіри. У жінок найбільш частими є рак молочної залози, рак шкіри, рак ободової кишки.

У минулому році при профогляді у кожного четвертого звернулася до медиків криворожанина виявили злоякісну пухлину.

Цей результат лякає: відсоток онкохворих майже на 5% вище, ніж у 2018 році. Також повідомляється, що від злоякісних пухлин у 2019 році померло 170 осіб на 100 тисяч населення. Найчастіше – від раку легень, молочної залози та ободової кишки.

Нагадаємо, що відомий онкогінеколог Катерина Харченко розповіла, що може викликати жіночі види раків. В Україні плачевна ситуація з онкологічними захворюваннями. Щороку від раку помирає близько 90 тис. людей. Наша країна посідає перші місця в Європі за темпами поширення онкологічних захворювань. Медики відзначають, що на даний момент немає тенденції до зниження захворюваності.

Незважаючи на те, що ризик розвитку ракових захворювань у чоловіків вище, ніж у жінок, що постійно зростає кількість хворих серед прекрасної статі. Особливо лікарі відзначають поширеність «жіночого» раку - рак яєчників, рак ендометрію, шийки матки, рак грудей. За словами фахівців, кількість українок з таким діагнозом постійно зростає.

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