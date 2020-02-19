Роботи будуть проводитися до 2023 року

В Дніпрі на 3 роки збираються звузити кілька вулиць і тротуарів

Як передає Politeka.net, про це попередили в міськраді Дніпра.

Так, збираються обмежити рух на вулиці Харківській та деяких інших прилеглих вулиць. Також ускладнено рух буде і на тротуарах поряд з місцем проведення робіт.

Роботи будуть проводитися з 1 березня 2020 року до 1 березня 2023 року і торкнуться вулиці Князя Володимира Великого, Харківської, Глінки та Європейської.

На місці запланували роботи з будівництва багатофункціонального комплексу громадського та житлового призначення.

Раніше ми повідомляли, що департамент житлового господарства Дніпровського міськради оголосив кілька тендерів на ремонт покрівлі житлових будинків та встановлення нових ліфтів загальною вартістю 50,6 млн грн.

Крім того, планується зміцнити основу даху, завдасть вогнезахист на дерев'яні конструкції, укладе рулонну покрівлю та металочерепицю, утеплить покриття, вставить слухові вікна, навісити водостічні труби, встановить снігозатримувачі та блискавкозахист.