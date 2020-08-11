У Дніпрі маленька дитина випала з вікна та померла
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Репортер Дніпро".
За даними місцевого інтернет-видання, 10 серпня близько 15.45 на вул. Тимофіївській хлопчик випав з вікна.
Відомо, що дитина гралася в квартирі разом зі своїм восьмирічним братом. Дітлахи відкрили вікно і тоді молодший сперся на москітну сітку, яка його не витримала, і він полетів вниз.
Впавши з восьмого поверху, 4-річна дитина отримала травми, які виявились несумісними з життям. Дитина померла під час надання їй першої медичної допомоги.
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За фактом смерті 4-річного хлопчика поліцією Дніпра було відкрито кримінальне провадження.
Раніше повідомлялось, що під Дніпром померла новонароджена дитина через те, що швидка не змогла своєчасно надати медичну допомогу. Так, у Нікополі Дніпропетровської області недоношеній дитині не змогли надати своєчасну медичну допомогу. Швидка з області змогла прибути на місце лише в обід наступного дня, і вже через добу дівчинка померла. Відомо, що реанімобіль для дитини все ж доставили, але він прибув аж на 5 годин пізніше, і в автомобілі був зламаний апарат ШВЛ.
Нагадаємо, подвійна трагедія в сім'ї сталася у Дніпрі: обірвалися життя матері і однорічної дитини.
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