Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається благодійним фондом «Янголи Спасіння», повідомляє Politeka.net.

Про новий проєкт підтримки організація розповіла на своїй сторінці у Фейсбук.

З наближенням зимових холодів питання забезпечення тепла та безпеки стають особливо важливими, зокрема для тих, хто через війну був змушений залишити свій рідний дім. Враховуючи складні умови, в яких опинилися внутрішньо переміщені особи, надзвичайно важливим є надання їм підтримки в цей нелегкий період.

Невдовзі, завдяки співпраці кількох організацій, буде розпочато новий проєкт, спрямований на покращення умов проживання для людей, які були змушені покинути свої домівки через конфлікт. Проєкт охопить такі області, як Дніпропетровська, Сумська та Харківська, де буде надана значна допомога для забезпечення комфортних умов для внутрішньо переміщених осіб.

Одним із основних напрямків гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області є постачання паливних брикетів та інших засобів для обігріву до 14 місць колективного проживання. Ці заходи допоможуть людям, що перебувають у складних життєвих обставинах, пережити холодний період в умовах тепла та затишку.

Проєкт реалізується завдяки зусиллям Благодійного Фонду «Янголи Спасіння» та Громадської Організації Добробат, у партнерстві з міжнародною організацією MONDO в Україні. Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Естонії, що дозволяє забезпечити необхідні ресурси для постачання паливних матеріалів та допомогти внутрішньо переміщеним особам зустріти зиму в належних умовах.

