Из-за полномасштабной войны многие люди были вынуждены сменить место жительства и искать бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.

Государство активно помогает для ВПЛ, предлагая разные варианты бесплатного жилья в Днепропетровской области , сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области могут предоставлять обычные граждане, частные учреждения, коммунальные и государственные учреждения.

Кроме того, переселенцы могут использовать онлайн-сервисы для поиска дома. Сервис "Прихисток" позволяет выбрать регион, указать состав семьи и просмотреть актуальные предложения с контактами владельцев.

Волонтерская платформа "Допомагай" работает по схожему принципу и также помогает быстро найти доступную крышу над головой.

Еще одним путем получения бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области является обращение к местным властям. Областные военные администрации и органы местного самоуправления обеспечивают переселенцев социальным помещениям в местах компактного поселения.

Желающие воспользоваться таким вариантом должны сообщить ответственным лицам во время эвакуации или сразу обратиться в гуманитарный штаб или местные власти через горячие линии.

Полезные контакты для тех, кто находится в поиске нового дома: для тех, кто находится в местах компактного поселения, доступен номер (096) 058-83-76. Также можно обращаться на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или к Уполномоченному по переселенцам по номеру (066) 813-62-39.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Днепропетровской области: ценовой удар ждет некоторых украинцев.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: назван размер дополнительных выплат.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда в дома подадут тепло.