Для денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области гражданам не нужно подавать никаких заявлений или документов.

Кабмин утвердил новую программу поддержки под названием «Зимова підтримка», которая предусматривает предоставление единовременного денежного пособия для ВПЛ в Днепропетровской области, пишет Politeka.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Размер такой денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области составит 6500 гривен на одного человека. Эти средства должны стать дополнительной поддержкой в ​​зимний период, когда растут расходы на базовые нужды – лекарства, теплая одежда, обувь и другие необходимые вещи.

Как сообщила первый вице-премьер — министерша экономики Украины Юлия Свириденко, цель программы состоит в том, чтобы оказать финансовую поддержку тем украинцам, которые сегодня оказались в самой сложной жизненной ситуации и больше нуждаются в помощи государства.

Согласно правительственному решению, программой будут охвачены следующие категории населения:

дети-сироты;

дети, находящиеся на попечении;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях;

дети внутри перемещенных лиц;

взрослые внутриперемещенные лица с инвалидностью;

одинокие пенсионеры, не имеющие родных или опекунов.

Всего программа охватит около 660 тысяч граждан по всей Украине. Это означает, что сотни тысяч семей смогут получить финансовую поддержку в преддверии зимнего сезона, когда особенно растет потребность в дополнительных средствах для обеспечения базовых потребностей.

Для получения помощи гражданам не нужно подавать никаких заявлений или документов — все выплаты будут производиться автоматически на основе информации, содержащейся в базах Пенсионного фонда Украины. Такой механизм позволит обеспечить быстрый и прозрачный начисление средств без лишней бюрократии.

Выплаты начнутся в декабре этого года. Граждане смогут свободно распоряжаться полученными средствами – приобрести необходимые лекарственные средства, тёплую одежду, обувь и другие товары первой необходимости.

