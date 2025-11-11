Кабмин утвердил новую программу поддержки под названием «Зимова підтримка», которая предусматривает предоставление единовременного денежного пособия для ВПЛ в Днепропетровской области, пишет Politeka.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Размер такой денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области составит 6500 гривен на одного человека. Эти средства должны стать дополнительной поддержкой в зимний период, когда растут расходы на базовые нужды – лекарства, теплая одежда, обувь и другие необходимые вещи.
Как сообщила первый вице-премьер — министерша экономики Украины Юлия Свириденко, цель программы состоит в том, чтобы оказать финансовую поддержку тем украинцам, которые сегодня оказались в самой сложной жизненной ситуации и больше нуждаются в помощи государства.
Согласно правительственному решению, программой будут охвачены следующие категории населения:
- дети-сироты;
- дети, находящиеся на попечении;
- дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях;
- дети внутри перемещенных лиц;
- взрослые внутриперемещенные лица с инвалидностью;
- одинокие пенсионеры, не имеющие родных или опекунов.
Всего программа охватит около 660 тысяч граждан по всей Украине. Это означает, что сотни тысяч семей смогут получить финансовую поддержку в преддверии зимнего сезона, когда особенно растет потребность в дополнительных средствах для обеспечения базовых потребностей.
Для получения помощи гражданам не нужно подавать никаких заявлений или документов — все выплаты будут производиться автоматически на основе информации, содержащейся в базах Пенсионного фонда Украины. Такой механизм позволит обеспечить быстрый и прозрачный начисление средств без лишней бюрократии.
Выплаты начнутся в декабре этого года. Граждане смогут свободно распоряжаться полученными средствами – приобрести необходимые лекарственные средства, тёплую одежду, обувь и другие товары первой необходимости.
