В Одесской области продолжает действовать программа денежной помощи для пенсионеров и ВПЛ под названием «Теплая зима».

Кабинет Министров Украины утвердил механизм выплат в 2025 году.

Как и в прошлом году, выплата остается целевой и предназначена для покрытия базовых потребностей в зимний период, включая приобретение одежды, обуви и оплату коммунальных услуг.

Основные категории получателей

Первой и наиболее многочисленной группой являются дети:

дети из малообеспеченных семей;

дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

дети, над которыми установлена ​​опека или забота;

дети-сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или в приемных семьях.

Вторая категория – социально уязвимые взрослые граждане:

внутренне перемещенные лица с инвалидностью первой группы;

одинокие пенсионеры, получающие государственную надбавку по уходу.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Одесской области осуществляется автоматически, без необходимости личного обращения в органы соцзащиты. Граждане, уже получающие социальную помощь и принадлежащие к одной из определенных категорий, не должны подавать дополнительные документы.

Размер выплат составляет 6500 гривен на одного получателя. Средства перечисляются на социальный счет, а для граждан, которые пользуются смартфоном и имеют доступ к интернету, возможно получение через виртуальную «Дия.Карту».

Выплата разовая и имеет ограниченный срок действия – потратить средства нужно в течение 180 дней с момента зачисления. Неиспользованная сумма автоматически возвращается в государственный бюджет.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Одесской области может быть использована для удовлетворения базовых зимних нужд, в частности:

приобретение теплой одежды и обуви;

оплату счетов за тепло, электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги;

покупку пищевых продуктов;

приобретение лекарств и медицинских препаратов;

оплату проезда в общественном транспорте.

Правительство отмечает, что средства нельзя снимать наличными или перечислять другим лицам. Выплаты производятся исключительно в безналичной форме.

