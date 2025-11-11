С субботы, 8 ноября, произошло подорожание проезда в Днепре и повысилась стоимость в большинстве маршрутных автобусов города, пишет Politeka.

О причинах такого решения рассказал директор департамента транспорта Днепровского городского совета Игорь Маковцев во время эфира программы «Васильєв Гостро».

Если раньше пассажирам приходилось платить 18 гривен, то теперь цена выросла до 20 гривен за одну поездку.

Чиновник отметил, что решение о повышении тарифа до двадцати гривен было принято еще почти год назад. Однако тогда тариф увеличился не до конечной суммы, а только с пятнадцати до восемнадцати гривен, чтобы постепенно адаптировать систему перевозок к экономическим изменениям. Сейчас же перевозчики получили возможность заключить дополнительные соглашения, позволившие установить полный тариф в размере двадцати гривен.

По словам Игоря Маковцева, на такое решение повлиял ряд факторов, среди которых рост стоимости горючего, инфляционные процессы, подорожание запчастей и расходных материалов, а также кадровые проблемы в транспортной отрасли.

Игорь Маковцев также подчеркнул, что сейчас особенно важно сохранить качество и надежность перевозок, несмотря на сложные экономические обстоятельства. По его словам, транспортные предприятия сталкиваются с необходимостью обновления автопарка, подготовки техники к зимнему периоду, замены шин, проверки аккумуляторов и обеспечения надлежащего технического состояния автобусов. Все это требует больших финансовых ресурсов.

Он также добавил, что в перспективе жителям Днепра следует ожидать постепенного подорожания проезда и в электротранспорте – троллейбусах и трамваях. Однако это решение, по его словам, будет принято позже после дополнительных расчетов и обсуждений с перевозчиками.

Источник: dnepr.info

