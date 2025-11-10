У такому контексті дефіцит продуктів у Кривому Розі може проявитися сильніше.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі знову опинився у центрі уваги на тлі прогнозів щодо врожаю овочів та фруктів у 2025 році, повідомляє Politeka.

Уряд спочатку очікував значно кращих результатів збору зернових, олійних культур, а також плодів та ягід, тому економічні прогнози виглядали оптимістично. Водночас Український клуб аграрного бізнесу переглянув оцінки й вважає, що ситуація може виявитися складнішою.

Згідно з новими даними, урожай овочів складе 7,6 млн т (+11,5%), картоплі – 19,4 млн т (+10,7%), плодово-ягідних культур – 1,8 млн т (-12,4%). Попри це, виробники насіннєвої картоплі прогнозують падіння на 25–30% через весняні заморозки та складну погоду у липні, особливо на Київщині й у південних регіонах.

Близько 90% картопляного виробництва припадає на дрібні господарства, дані яких часто не відображаються у статистиці. Аналітик Максим Гопка наголошує: площі під цією культурою поступово скорочуються, що впливає на загальний збір.

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев повідомив, що борщовий набір цього року вродив непогано: капуста, буряк, морква та цибуля мають добру пропозицію, ціни знижуються. Проте із фруктами спостерігаються проблеми. Через заморозки втрачено частину обліпихи, урожай ягід може скоротитися на 30%. Також постраждали персики, тому нині 90% фруктів на українському ринку – імпортні.

Особливе занепокоєння викликають яблука: через брак сховищ торішній урожай швидко закінчився, і ціна підскочила понад 100 грн/кг. Хорев зазначає, що навіть ранні сорти залишаються дорогими, але сподівається, що цього року площ під садівництво дозволять зібрати більше.

Джерело: Громадське

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.