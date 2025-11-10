В ходе работы графика отключения света на 11 ноября в Полтавской области предусматривает временные перерывы, которые помогут обеспечить безопасное обслуживание сетей.

График отключения света на 11 ноября в Полтавской области обнародован для жителей Чернухинского территориального общества и близлежащих сел, сообщает Politeka.

Информация об этом появилась на сайте Чернухинского территориального общества.

Плановые работы по техническому обслуживанию электросетей АО "Полтаваоблэнерго" состоятся 11 ноября с 08:00 до 16:30. При ремонте возможны временные перерывы в электроснабжении на ряде улиц.

В селе Ковали света не будет на ул. Замостенская (дома 28, 28А, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А), а также на окитянская в пгт Чернухи (дома 2).

В Куреньке временно отключат электроэнергию на пер. Артюхи (3, 4), ул. Новоселовская (1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32-37, 40-49, 52-56), Подметянская (3, 4, 5, 8, 18-20, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 36), Приудайская (1-6, 8-14), Центральная (6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3 4 53, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 80, 84, 88, 91, 92, 96, 101, 107, 109-111, 114-117), а также Центральная

В селе Мокеевка обесточивание коснется улиц: Бойко (2, 3, 5, 9-15, 18-23), Новоселовка (1, 2, 5-8, 10, 11, 15), Садовая (1-6, 8-10, 12-14, 16) 25, 26, 29, 30, 35, 38, 43, 50, 51, 52, 53, 53А, 55, 56, 58А, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 72), переулка Школьный ( )

В Нетратовке отключат электроэнергию на ул. Приудайская (2, 4, 11-23, 25, 27-32, 33), Центральная (1-3, 6, 7, 10, 12-14, 18, 21, 22, 25-28, 34, 35, 39, 41).

В Скибинцах работы зацепят улицу Новоселовская (2-7, 9-11, 13, 15, 18-22, 25, 27, 53), Село (2, 4, 8-15, 15А, 19, 21-25, 28, 33, 5 7, 13-15, 19, 22-24, 27, 29, 30).

В селе Харсики электроснабжение временно не будет на: Гудымовка (33, 35, 36, 40), Загора (2, 2А, 3, 3А, 3Б, 30, 34, 36, 38, 38А, 40А, 42), Полковника Харсики (2, 24) 29А, 31А, 35А, 38, 45), Полона (10, 19) и Шевченко (2, 3, 12ПУСТ).

