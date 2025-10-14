Дефицит продуктов в Кривом Роге стал особенно заметным из-за значительного сокращения урожая зерновых и масличных культур, повлекшего засуху и разрушительные последствия войны, сообщает Politeka.

Уменьшение объемов сырья оказывает непосредственное влияние на цены хлеба, растительного масла и других товаров первой необходимости, что вызывает беспокойство среди экспертов аграрного сектора.

Светлана Литвин, руководитель аналитического направления Украинской зерновой ассоциации, прогнозирует, что урожай зерновых в 2025 году может вырасти лишь на 3%, до 57,7 миллиона тонн, тогда как производство масличных культур, напротив, уменьшится примерно на 6%, до 19,9 миллиона тонн. Такой дисбаланс создает серьезные вызовы для внутреннего рынка, ведь сокращение масличных культур сказывается на производстве растительного масла, кормов и других важных продуктов питания.

Официальные данные правительства подтверждают негативную тенденцию: урожайность зерновых и масличных культур снизилась примерно на 5%. Уже наблюдается экономический эффект: Национальный банк Украины снизил ожидаемый рост ВВП с 3,1% до 2,1%, что свидетельствует о системном влиянии аграрного сектора на стабильность государственной экономики.

Аналитики подчеркивают, что главными факторами дефицита продуктов в Кривом Роге являются экстремальные погодные условия, в первую очередь длительная засуха, снизившая урожайность, а также разрушительные последствия войны, повлиявшие на логистику, инфраструктуру и обработку земель. В комплексе эти факторы повышают себестоимость производства и влекут за собой рост розничных цен.

Поэтому страна может столкнуться не только с краткосрочным дефицитом, но и с увеличением зависимости от импорта, что делает внутренний рынок более чувствительным к колебаниям мировых цен и ставит под угрозу стабильность стоимости продуктов питания для населения.

Источник: Hromadske.

