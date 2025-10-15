Чтобы воспользоваться правом на временное бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области, необходимо встать на учет.

Внутри перемещенные лица имеют гарантированное государством право на временное бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Как получить убежище, объяснили на сайте "Дия".

Переселенцам могут предоставить жилье из специального жилищного фонда, созданного именно для временного размещения переселенцев. Формирование этого фонда осуществляют сельские, поселковые и городские советы, а также уполномоченные органы местного самоуправления.



Срок проживания и условия

Предоставляется на срок до одного года. В то же время, этот срок может быть продлен, если у переселенцев отсутствует возможность найти другое. Площадь определяется на основе количества членов семьи и других обстоятельств. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, на каждого человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров жилой площади.

Определение очередности

Уполномоченные органы самостоятельно устанавливают очередность предоставления бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области по результатам балльной системы оценки потребности в квартире. Каждый человек или семья получает определенное количество баллов в зависимости от жизненных обстоятельств, социального статуса и уровня уязвимости. Подробные условия и критерии можно найти на официальном сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Приоритет в предоставлении убежища имеют:

многодетные семьи;

семьи с детьми;

беременные женщины;

лица, утратившие трудоспособность;

пенсионеры,недвижимость которых разрушено или стало непригодным для проживания из-за вооруженной агрессии РФ.

Как стать на учет

Чтобы воспользоваться правом на временное бесплатное жилье, необходимо встать на учет граждан, нуждающихся в доме для временного проживания. Для этого переселенцам следует обратиться в один из следующих органов:

центра предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства;

исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета;

районной государственной администрации

На каждого человека или семью заводится учетное дело, которому присваивается индивидуальный номер. Именно по этому номеру осуществляется идентификация системы учета.

Пакет документов, необходимых для представления:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

копия справки внутренне перемещенного лица (при наличии);

копии документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, браке, попечительские и т.п.);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

подтверждающие приоритетность в предоставлении дома, а также заявление об уничтожении или повреждении жилья из-за боевых действий.

Основания для отказа во взятии на учет

Отказать во взятии на учет могут только в двух случаях:

если заявитель не предоставил полный пакет документов (кроме случаев, когда документы были утрачены или повреждены, что подтверждается письменным заявлением);

если данные документы содержат недостоверную информацию.

В случае отказа переселенец имеет право оспорить решение уполномоченного органа в судебном порядке.

