Через повномасштабну війну багато людей були змушені змінити місце проживання, і шукати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області.

Держава активно допомагає для ВПО, пропонуючи різні варіанти безкоштовного житла у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можуть надавати звичайні громадяни, приватні заклади, комунальні та державні установи.

Крім того, переселенці можуть скористатися онлайн-сервісами для пошуку дому. Сервіс "Прихисток" дозволяє обрати регіон, вказати склад сім’ї та переглянути актуальні пропозиції з контактами власників.

Волонтерська платформа "Допомагай" працює за схожим принципом і також допомагає швидко знайти доступний дах над головою.

Ще одним шляхом отримання безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області є звернення до місцевої влади. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують переселенців соціальним приміщенням у місцях компактного поселення.

Ті, хто бажає скористатися таким варіантом, мають повідомити відповідальних осіб під час евакуації, або одразу звернутися до гуманітарного штабу чи місцевої влади через гарячі лінії.

Корисні контакти для тих, хто знаходиться в пошуку нового дому: для тих, хто перебуває у місцях компактного поселення, доступний номер (096) 058-83-76. Також можна звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або до Уповноваженого з питань переселенців за номером (066) 813-62-39.

