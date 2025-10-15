Щоб скористатися правом на тимчасове безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області помешкання, необхідно стати на облік.

Внутрішньо переміщені особи мають гарантоване державою право на тимчасове безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Як отримати прихисток, пояснили на сайті "Дія".

Переселенцям можуть надати помешкання із спеціального житлового фонду, створеного саме для тимчасового розміщення переселенців. Формування цього фонду здійснюють сільські, селищні та міські ради, а також уповноважені ними органи місцевого самоврядування.



Термін проживання та умови

Надається строком до одного року. Водночас цей термін може бути продовжений, якщо у переселенців відсутня можливість знайти інше помешкання для проживання. Площа житла визначається з урахуванням кількості членів родини та інших обставин. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, на кожну особу має припадати не менше 6 квадратних метрів житлової площі.

Визначення черговості

Уповноважені органи самостійно встановлюють черговість надання безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області за результатами бальної системи оцінювання потреби у помешканні. Кожна особа чи сім’я отримує певну кількість балів залежно від життєвих обставин, соціального статусу та рівня вразливості. Детальні умови і критерії можна знайти на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Пріоритет у наданні прихистку мають:

багатодітні сім’ї;

родини з дітьми;

вагітні жінки;

особи, які втратили працездатність;

пенсіонери, житло яких зруйноване або стало непридатним для проживання через збройну агресію рф.

Як стати на облік

Щоб скористатися правом на тимчасове безкоштовне помешкання, необхідно стати на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання. Для цього переселенцям слід звернутися до одного з таких органів:

центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання;

виконавчого органу сільської, селищної або міської ради;

районної державної адміністрації.

На кожну особу або родину заводиться облікова справа, якій присвоюється індивідуальний номер. Саме за цим номером здійснюється ідентифікація у системі обліку.

Пакет документів, необхідних для подання:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

копії документів, які підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб, опікунські документи тощо);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи, що підтверджують пріоритетність у наданні житла, а також заява про знищення або пошкодження житла через бойові дії.

Підстави для відмови у взятті на облік

Відмовити у взятті на облік можуть лише у двох випадках:

якщо заявник не надав повний пакет документів (крім випадків, коли документи були втрачені або пошкоджені, що підтверджується письмовою заявою);

якщо подані документи містять недостовірну інформацію.

У разі відмови переселенець має право оскаржити рішення уповноваженого органу в судовому порядку.

