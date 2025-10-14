Размер денежной помощи пенсионерам в Днепропетровской области и других регионах Украины составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство.

Украинцы, которые используют для отопления только твердое топливо (дрова, уголь, брикеты), могут получить денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

Пенсионный фонд раскрыл детали.

Для жителей территорий, на которых продолжаются или продолжались боевые действия, предусмотрена специальная программа поддержки, реализуемая при участии международных донорских организаций. Речь идет о жителях Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Именно эти регионы больше всего пострадали от войны, поэтому для их жителей введена единовременная денежная выплата на приобретение твердого топлива, которая призвана помочь людям подготовиться к отопительному сезону и обеспечить базовые условия для обогрева жилья в холодное время года.

Размер денежной помощи пенсионерам в Днепропетровской области и других регионах Украины составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство. Эти средства можно получить только один раз в течение отопительного сезона.

Выплата производится с учетом потребностей каждой конкретной семьи, а также ситуации в регионе проживания. Вырученные деньги предназначены для приобретения дров, угля или другого вида твердого топлива, необходимого для отопления частных домов и домохозяйств, не подключенных к системе централизованного теплоснабжения.

Список территориальных общин, где действует эта программа, формируют и утверждают соответствующие областные военные администрации. Именно они определяют, какие населенные пункты подпадают под действие программы исходя из степени пострадавшего территорий, наличия активных боевых действий или последствий обстрелов, повлиявших на жизнеобеспечение населения.

Следует отметить, что такая единовременная выплата не ограничивает право граждан на другие виды государственной поддержки. Домохозяйства, получающие помощь от международных доноров, могут одновременно воспользоваться жилищной субсидией или льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это может относиться к расходам на электроэнергию, водоснабжение, газ, используемый для приготовления пищи, или услуг по вывозу бытовых отходов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.