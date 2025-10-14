Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області та інших регіонах України становить 19 400 гривень на одне домогосподарство.

Українці, які використовують для опалення тільки тверде паливо (дрова, вугілля, брикети) можуть отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

Пенсійний фонд України розкрив деталі.

Для мешканців територій, на яких тривають або тривали бойові дії, передбачено спеціальну програму підтримки, що реалізується за участі міжнародних донорських організацій. Йдеться про жителів Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Саме ці регіони найбільше постраждали від війни, тому для їхніх мешканців запроваджено одноразову грошову виплату на придбання твердого палива, яка покликана допомогти людям підготуватися до опалювального сезону та забезпечити базові умови для обігріву житла в холодну пору року.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області та інших регіонах України становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Ці кошти можна отримати лише один раз протягом опалювального сезону.

Виплата надається з урахуванням потреб кожної конкретної сім’ї, а також ситуації у регіоні проживання. Отримані гроші призначені для придбання дров, вугілля або іншого виду твердого палива, необхідного для опалення приватних будинків і домогосподарств, які не підключені до системи централізованого теплопостачання.

Перелік територіальних громад, де діє ця програма, формують та затверджують відповідні обласні військові адміністрації. Саме вони визначають, які населені пункти підпадають під дію програми, виходячи зі ступеня постраждалості територій, наявності активних бойових дій або наслідків обстрілів, що вплинули на життєзабезпечення населення.

Варто наголосити, що така одноразова виплата не обмежує право громадян на інші види державної підтримки. Домогосподарства, які отримують допомогу від міжнародних донорів, можуть одночасно скористатися житловою субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг. Це може стосуватися витрат на електроенергію, водопостачання, газ, який використовується для приготування їжі, або послуг із вивезення побутових відходів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.