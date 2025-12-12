У Дніпропетровській області 13 грудня заплановано проведення планових відключень світла, які зачеплять кілька населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.
Про це інформує АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».
У компанії зазначають, що тимчасове припинення електропостачання потрібне для виконання ремонтів, технічного обслуговування мереж і профілактики можливих аварій. Такі роботи покликані підвищити надійність обладнання та забезпечити стабільне енергопостачання в області.
Світло вимикатимуть з 08:00 до 18:30. Протягом цього часу окремі населені пункти залишатимуться без електроенергії:
- Дачне вулиці Вербова, Степова
- Оженківка вулиці Дніпровська, Залужна, Центральна, провулки Короткий, Широкий
- Домаха вулиці Дніпровська, Залізнична, провулки Лісний, Молодіжний
У селищі Дослідне відключення заплановані з 08:00 до 18:00 (протягом 10 годин поспіль). Повністю обесточать вул. Наукова.
У селі Вільне роботи триватимуть найдовше — з 09:00 до 15:00, упродовж цього періоду електропостачання буде обмежене за адресами:
- Українська (Московська), Лесі Українки (Чкалова), пров. Єдності (Пушкіна).
У Тернівській міській громаді відключення передбачене з 8:00 до 18:30 на конкретних вулицях:
- Благодатна, Івана Богуна, Весняна, Вознесенська, Зарічна, Затишна, Зіркова, Ковальська, Івана Котляревського, Вербна, Лозова, Мальовнича, Медова, Набережна, Полтавська, Престольна, Приточилівка, Спортивна, Сташкова, Тичини Павла, Троїцька, Лесі Українки, Івана Франка, Харківська,
- провулки Благодатний, Вознесенський, Затишний, Софіївський, Лесі Українки, Івана Франка
Енергетики просять мешканців завчасно врахувати зміни в роботі мереж та підготуватися до тимчасового графіку відключення світла в Дніпропетровській області на 13 грудня. Додатково попереджають, що у разі необхідності можуть бути запроваджені стабілізаційні чи аварійні відключення.
Актуальні графіки, списки адрес та точний час робіт можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» в розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.
