Енергетики просять мешканців завчасно врахувати зміни в роботі мереж та підготуватися до графіку відключення світла в Дніпропетровській області на 13 грудня.

У Дніпропетровській області 13 грудня заплановано проведення планових відключень світла, які зачеплять кілька населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».

У компанії зазначають, що тимчасове припинення електропостачання потрібне для виконання ремонтів, технічного обслуговування мереж і профілактики можливих аварій. Такі роботи покликані підвищити надійність обладнання та забезпечити стабільне енергопостачання в області.

Світло вимикатимуть з 08:00 до 18:30. Протягом цього часу окремі населені пункти залишатимуться без електроенергії:

Дачне вулиці Вербова, Степова

Оженківка вулиці Дніпровська, Залужна, Центральна, провулки Короткий, Широкий

Домаха вулиці Дніпровська, Залізнична, провулки Лісний, Молодіжний

У селищі Дослідне відключення заплановані з 08:00 до 18:00 (протягом 10 годин поспіль). Повністю обесточать вул. Наукова.

У селі Вільне роботи триватимуть найдовше — з 09:00 до 15:00, упродовж цього періоду електропостачання буде обмежене за адресами:

Українська (Московська), Лесі Українки (Чкалова), пров. Єдності (Пушкіна).

У Тернівській міській громаді відключення передбачене з 8:00 до 18:30 на конкретних вулицях:

Благодатна, Івана Богуна, Весняна, Вознесенська, Зарічна, Затишна, Зіркова, Ковальська, Івана Котляревського, Вербна, Лозова, Мальовнича, Медова, Набережна, Полтавська, Престольна, Приточилівка, Спортивна, Сташкова, Тичини Павла, Троїцька, Лесі Українки, Івана Франка, Харківська,

провулки Благодатний, Вознесенський, Затишний, Софіївський, Лесі Українки, Івана Франка

Енергетики просять мешканців завчасно врахувати зміни в роботі мереж та підготуватися до тимчасового графіку відключення світла в Дніпропетровській області на 13 грудня. Додатково попереджають, що у разі необхідності можуть бути запроваджені стабілізаційні чи аварійні відключення.

Актуальні графіки, списки адрес та точний час робіт можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» в розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.