Энергетики просят жителей заблаговременно учесть изменения в работе сетей и подготовиться к графику отключения света в Днепропетровской области на 13 декабря.

В Днепропетровской области 13 декабря запланировано проведение плановых отключений света, которые коснутся нескольких населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает АО «ДТЭК Днепровские электросети».

В компании отмечают, что временная остановка электроснабжения необходима для выполнения ремонтов, технического обслуживания сетей и профилактики возможных аварий. Такие работы призваны повысить надежность оборудования и обеспечить стабильное энергоснабжение области.

Свет будут выключаться с 08:00 до 18:30. В течение этого времени отдельные населенные пункты будут оставаться без электроэнергии:

Дачне улицы Вербова, Степова

Оженкивка улицы Днипровська, Залужна, Центральна, переулки Короткый, Шырокый

Домаха улицы Днипровська, Зализнычна, переулки Лисный, Молодижный

В поселке Дослидне отключения запланированы с 08:00 до 18:00 (в течение 10 часов подряд). Полностью обесточат ул. Научна.

В селе Вильне работы будут продолжаться дольше — с 09:00 до 15:00, в течение этого периода электроснабжение будет ограничено по адресам:

Украинская (Московская), Леси Украинки (Чкалова), пер. Едности (Пушкина).

В Тернивськом городском обществе отключение предусмотрено с 8:00 до 18:30 на конкретных улицах:

Благодатная, Ивана Богуна, Весняна, Вознесенська, Зарична, Затышна, Зиркова, Ковальська, Ивана Котляревського, Вербна, Лозовая, Живописная, Медовая, Набережная, Полтавская, Престольна, Прыточыливка, Спортывна, Сташкова, Тычины Павла, Троицкая,

переулки Благодатный, Вознесенский, Затышный, Софиевский, Леси Украинки, Ивана Франко

Энергетики просят жителей заблаговременно учесть изменения в работе сетей и подготовиться к временному графику отключения света в Днепропетровской области на 13 декабря. Дополнительно предупреждают, что при необходимости могут быть введены стабилизационные или аварийные отключения.

Актуальные графики, списки адресов и точное время работ можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

