В Днепропетровской области 13 декабря запланировано проведение плановых отключений света, которые коснутся нескольких населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает АО «ДТЭК Днепровские электросети».

В компании отмечают, что временная остановка электроснабжения необходима для выполнения ремонтов, технического обслуживания сетей и профилактики возможных аварий. Такие работы призваны повысить надежность оборудования и обеспечить стабильное энергоснабжение области.

Свет будут выключаться с 08:00 до 18:30. В течение этого времени отдельные населенные пункты будут оставаться без электроэнергии:

  • Дачне улицы Вербова, Степова
  • Оженкивка улицы Днипровська, Залужна, Центральна, переулки Короткый, Шырокый
  • Домаха улицы Днипровська, Зализнычна, переулки Лисный, Молодижный

В поселке Дослидне отключения запланированы с 08:00 до 18:00 (в течение 10 часов подряд). Полностью обесточат ул. Научна.

В селе Вильне работы будут продолжаться дольше — с 09:00 до 15:00, в течение этого периода электроснабжение будет ограничено по адресам:

  • Украинская (Московская), Леси Украинки (Чкалова), пер. Едности (Пушкина).

В Тернивськом городском обществе отключение предусмотрено с 8:00 до 18:30 на конкретных улицах:

  • Благодатная, Ивана Богуна, Весняна, Вознесенська, Зарична, Затышна, Зиркова, Ковальська, Ивана Котляревського, Вербна, Лозовая, Живописная, Медовая, Набережная, Полтавская, Престольна, Прыточыливка, Спортывна, Сташкова, Тычины Павла, Троицкая,
  • переулки Благодатный, Вознесенский, Затышный, Софиевский, Леси Украинки, Ивана Франко

Энергетики просят жителей заблаговременно учесть изменения в работе сетей и подготовиться к временному графику отключения света в Днепропетровской области на 13 декабря. Дополнительно предупреждают, что при необходимости могут быть введены стабилизационные или аварийные отключения.

Актуальные графики, списки адресов и точное время работ можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

