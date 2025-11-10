В корпорации извиняются за временные неудобства, подчеркивая, что ограничение движения транспорта в Киеве является важной частью программы по модернизации транспортной инфраструктуры.

Ограничение движения транспорта в Киеве введено на несколько недель, поэтому следует знать, где будут действовать неудобства, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В период с 10 по 24 ноября введено частичное ограничение движения транспорта в Киеве по улице Симона Петлюры, расположенной в Шевченковском районе столицы.

Как отметили в ведомстве, на этом участке дороги специалисты проводят комплекс работ, связанных с обустройством островка безопасности на месте примыкания улицы Симона Петлюры к площади Вокзальной. Такие мероприятия направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, уменьшение аварийности и создание более комфортных условий для пешеходов и водителей.

Строительно-дорожные работы будут осуществляться постепенно, с частичным ограничением движения транспорта, чтобы не создавать существенных осложнений на дорогах вблизи центрального железнодорожного вокзала.

В Киевавтодоре отмечают, что все работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях, ведь технологические процессы обустройства элементов безопасности требуют сухой поверхности и стабильной температуры воздуха.

Коммунальщики призывают водителей быть внимательными на участках, где осуществляются ремонтные работы, соблюдать временные ограничения и дорожные знаки, а также по возможности заранее планировать маршруты передвижения с учетом возможных осложнений проезда.

В корпорации извиняются за временные неудобства, подчеркивая, что проведение таких работ является важной частью программы по модернизации транспортной инфраструктуры столицы, направленной на повышение безопасности всех участников дорожного проезда.

