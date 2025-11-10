В Одесской области продолжает действовать программа денежной помощи для пенсионеров и ВПЛ под названием «Теплая зима», сообщает Politeka.net.
Кабинет Министров Украины утвердил механизм выплат в 2025 году.
Как и в прошлом году, выплата остается целевой и предназначена для покрытия базовых потребностей в зимний период, включая приобретение одежды, обуви и оплату коммунальных услуг.
Основные категории получателей
Первой и наиболее многочисленной группой являются дети:
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- дети, над которыми установлена опека или забота;
- дети-сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или в приемных семьях.
Вторая категория – социально уязвимые взрослые граждане:
- внутренне перемещенные лица с инвалидностью первой группы;
- одинокие пенсионеры, получающие государственную надбавку по уходу.
Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Одесской области осуществляется автоматически, без необходимости личного обращения в органы соцзащиты. Граждане, уже получающие социальную помощь и принадлежащие к одной из определенных категорий, не должны подавать дополнительные документы.
Размер выплат составляет 6500 гривен на одного получателя. Средства перечисляются на социальный счет, а для граждан, которые пользуются смартфоном и имеют доступ к интернету, возможно получение через виртуальную «Дия.Карту».
Выплата разовая и имеет ограниченный срок действия – потратить средства нужно в течение 180 дней с момента зачисления. Неиспользованная сумма автоматически возвращается в государственный бюджет.
Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Одесской области может быть использована для удовлетворения базовых зимних нужд, в частности:
- приобретение теплой одежды и обуви;
- оплату счетов за тепло, электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги;
- покупку пищевых продуктов;
- приобретение лекарств и медицинских препаратов;
- оплату проезда в общественном транспорте.
Правительство отмечает, что средства нельзя снимать наличными или перечислять другим лицам. Выплаты производятся исключительно в безналичной форме.
