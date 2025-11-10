Жителей призывают учесть график отключения света на 11 ноября в Днепропетровской области и заранее подготовиться.

График отключения света на 11 ноября в Днепропетровской области обнародован для жителей Желтых Вод, сел и микрорайона Ингулец, сообщает Politeka.

Публикует его ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

Плановые работы пройдут с 08:00 до 17:00. Электроснабжение будет временно приостановлено в ряде улиц в городе, а также в сельских населенных пунктах.

В Желтых Водах без света останутся следующие улицы:

Балласт: 1, 3-27, 30-33, 38-41, 44-70;

1, 3-27, 30-33, 38-41, 44-70; Богдана Ступки: 1-6, 8-11, 13-22, 24, 26, 28-30, 32-35, 37;

1-6, 8-11, 13-22, 24, 26, 28-30, 32-35, 37; Владимира Великого: 2, 6, 8-10, 12-19, 19А, 21-25, 27-29, 29А, 29Б, 31, 31А, 32-50, 52-60, 62-94, 97-113, 117-1

2, 6, 8-10, 12-19, 19А, 21-25, 27-29, 29А, 29Б, 31, 31А, 32-50, 52-60, 62-94, 97-113, 117-1 Евгения Черняховского: 1, 3, 5-9, 11, 12, 14-18, 22-24, 26-29, 33-37, 39-45, 47-49, 51, 53, 61, 65А, 67-75, 79;

1, 3, 5-9, 11, 12, 14-18, 22-24, 26-29, 33-37, 39-45, 47-49, 51, 53, 61, 65А, 67-75, 79; Железнодорожная: 4;

4; Звездная: 1-18, 20-30;

1-18, 20-30; Казакова Дача: 2, 5, 5Б, 7;

2, 5, 5Б, 7; Лесная: 1, 3-6, 6А, 7-29, 31-41, 45, 49, 51;

1, 3-6, 6А, 7-29, 31-41, 45, 49, 51; Львовская: 1, 2, 2А, 3-11, 12-14, 16, 17, 22-25, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 40-44, 46, 48-50, 52-54, 56, 6, 6 81-85, 87-92, 94, 95, 95А, 96-102, 102А, 103-119, 121-148, 150-153, 155-158, 160-186, 188, 190-19 204, 208-220;

1, 2, 2А, 3-11, 12-14, 16, 17, 22-25, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 40-44, 46, 48-50, 52-54, 56, 6, 6 81-85, 87-92, 94, 95, 95А, 96-102, 102А, 103-119, 121-148, 150-153, 155-158, 160-186, 188, 190-19 204, 208-220; Осенняя: 1-5, 6А, 7-19, 21-23, 25, 27-39, 42-45, 45А, 46-56, 56А, 57, 58, 62-66, 66А, 67-81, 85-109;

1-5, 6А, 7-19, 21-23, 25, 27-39, 42-45, 45А, 46-56, 56А, 57, 58, 62-66, 66А, 67-81, 85-109; Подгорная: 1, 2, 2А, 3-8, 10-12, 15-21, 24, 26, 27, 29, 30, 34-47, 49, 51, 53-55, 57, 59-98, 100, 101, 1 106-108, 110, 112-120, 122-127, 129-132, 134;

1, 2, 2А, 3-8, 10-12, 15-21, 24, 26, 27, 29, 30, 34-47, 49, 51, 53-55, 57, 59-98, 100, 101, 1 106-108, 110, 112-120, 122-127, 129-132, 134; Севастопольская: 2, 3, 5, 7-27, 29-31, 33, 35, 37;

2, 3, 5, 7-27, 29-31, 33, 35, 37; Степная: 1-33, 37-45;

1-33, 37-45; Краснокутский: 1, 2;

1, 2; Народный: 1-19, 21-31;

1-19, 21-31; Речной: 1-7, 8А, 9-56, 58-66, 68-78;

1-7, 8А, 9-56, 58-66, 68-78; Рабочий: 1-13, 15, 19-25;

1-13, 15, 19-25; Тупиковый: 2-8, 10-16.

В селе Миролюбовка плановые отключения коснутся ул. Богдана Хмельницкого: 1, 2, 4, 6-10, 12, 16-23, 23А.

В Полтаво-Боголюбовке света не будет на улицах: Степная (1-3, 5-10, 10А, 11-17, 19, 21-26, 29-35, 38, 40, 42-58, 60-78, 82-88, 90-14 106А, 110-118, Авангардная: 57Д, 59, 92-98, Героев Украины: 27, 29, 31, 31А, 33, 33А, 35, 37, Франко: 7-13, Шевченко: 12, 12, 12, 12

В селе Радушное без электроснабжения останутся ул. Зоологическая 1, 11, 21, Садовая 20А, 22А, 24А, 26А, 28, Центральная 1, 1А, 1Б, 10-14, 16-24, 24А, 25, 29.

В микрорайоне Ингулец электроэнергию отключат на пер. Степной: 1, 2, 3А, 5А и ул. Степная: 1-4, 5А, 6-10, 12, 16.

