В таком контексте дефицит продуктов в Кривом Роге может проявиться сильнее.

Дефицит продуктов в Кривом Роге снова оказался в центре внимания на фоне прогнозов по урожаю овощей и фруктов в 2025 году, сообщает Politeka.

Правительство сначала ожидало значительно лучших результатов сбора зерновых, масличных культур, а также плодов и ягод, поэтому экономические прогнозы выглядели оптимистично. В то же время, Украинский клуб аграрного бизнеса пересмотрел оценки и считает, что ситуация может оказаться более сложной.

Согласно новым данным, урожай овощей составит 7,6 млн т (+11,5%), картофеля – 19,4 млн т (+10,7%), плодово-ягодных культур – 1,8 млн т (-12,4%). Несмотря на это, производители семенного картофеля прогнозируют падение на 25–30% из-за весенних заморозков и сложной погоды в июле, особенно на Киевщине и в южных регионах.

Около 90% картофельного производства приходится на мелкие хозяйства, данные которых часто не отражаются в статистике. Аналитик Максим Гопка отмечает, что площади под этой культурой постепенно сокращаются, что влияет на общий сбор.

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев сообщил, что борщовый набор в этом году уродил неплохо: капуста, свекла, морковь и лук имеют хорошее предложение, цены снижаются. Однако с фруктами наблюдаются проблемы. Из-за заморозков потеряна часть облепихи, урожай ягод может сократиться на 30%. Также пострадали персики, потому сейчас 90% фруктов на украинском рынке – импортные.

Особую обеспокоенность вызывают яблоки: за неимением хранилищ прошлогодний урожай быстро закончился, и цена подскочила более 100 грн/кг. Хорев отмечает, что даже ранние сорта остаются дорогими, но надеется, что в этом году площадей под садоводство позволят собрать больше.

