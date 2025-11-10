График отключения света в Днепре на 11 ноября позволит провести необходимые технические проверки и обеспечить надежное электроснабжение в холодный сезон.

График отключения света в Днепре на 11 ноября будет введен для профилактики, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

местная энергокомпания. График предусматривает работы на нескольких улицах города с целью повышения надежности сетей и предотвращения аварий.

С 08:00 до 17:00 без света останутся жители следующих адресов: ул. Левка Мациевича (дома 5, 7), ул. Мечникова (9, 10, 12, 13, 15А, 15Г, 15Д), ул. Оздоровительная (1-7, 12А, 18, 20), ул. Пирогова (1–7, 9–13, 16–22 парных, 23, 25–27, 31, 35, 39, 41, 45, 51, 59), ул. Пролесковая (30, 50), пер. Одиннадцатый (5), ул. Пасечная (33, 35, 39, 41, 43, 43А, 44–61, 61А, 62–66, 68–82 парня), ул. Подольская (1-9 нечетные, 9А, 11, 13, 13А), ул. Уманская (20-26 парные, 27-30, 32, 34-40, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 50-66 парные, 66А), ул. Федора Панка (2–18 парни, 19–30, 30А, 30Б, 31–36, 36А, 37–47, 47А, 48–53, 53А, 54–57, 59–69 нечетные), проезд Александра Гальченко (17).

Дополнительно с 10:00 до 16:00 работы будут проводиться на проспекте Александра Поля (98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г), а с 10:00 до 17:00 . Рабочая (152).

Энергетики напоминают жителям, что плановые отключения временны и необходимы для поддержания стабильной работы системы. Жителей просят заранее спланировать использование бытовых приборов и отнестись с пониманием временных неудобств.

График отключения света в Днепре на 11 ноября позволит провести необходимые технические проверки и обеспечить надежное электроснабжение в холодный сезон.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.