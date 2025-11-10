Работа для пенсионеров в Днепре предполагает, что пожилые люди могут получать хорошие деньги и оставаться социально активными.

У жителей Днепра, которые ищут работу для пенсионеров, достаточно большой выбор вакансий, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Днепре предлагает разные варианты занятости. Компании предоставляют официальное трудоустройство, хорошие условия и перспективы развития.

Среди актуальных предложений вакансия машиниста крана металлургического производства с зарплатой 20 800 - 22 800. Эта работа для пенсионеров в Днепре включает управление грузоподъемными кранами, транспортировку продукции и грузов в технологическом потоке цеха.

Требования просты: опыт от года, удостоверение машиниста и знание правил безопасной эксплуатации оборудования. Компания предлагает официальное трудоустройство с первого дня, оплачиваемые больничные, отпуск 24 календарных дня, медицинское страхование и профессиональное развитие.

Работники получают бесплатную спецодежду, обувь, дотации на питание и корпоративный транспорт, а также материальную помощь в определенных случаях и подарки на праздники.

Еще одно предложение поступает от МакДональдз Юкрейн. Там предлагают место с зарплатой в 24516 в зависимости от отработанных часов и ежемесячного бонуса.

Здесь нужно будет готовить блюда, обслуживать клиентов и поддерживать чистоту. Не требуется опыта, достаточно быть активным, любить общение и иметь желание учиться. Заработок зависит от количества отработанных часов, что позволяет планировать свой доход.

А вот вакансия сварщика в Техмамонтаже предлагает сдельную оплату 40 000 – 55 000. Эта занятость предполагает выполнение сварки аргоновым и полуавтоматическим методами.

