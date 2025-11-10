Дефицит овощей в Киевской области в этом сезоне особенно ощущается на помидорах, которые остаются популярными для приготовления салатов, сообщает Politeka.

Цены на тепличные томаты продолжают повышаться из-за уменьшения урожая на специализированных фермах. Кроме того, ограниченное предложение продукции по открытой почве после завершения пика полевого сбора дополнительно давит на рынок.

За последнюю неделю стоимость тепличных помидоров выросла примерно на 14%. В настоящее время цена составляет от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара), в зависимости от объема партий, размера и качества продукции. Фермеры объясняют удорожание активным спросом розничных сетей и оптовых компаний, активно закупающих томаты. Кроме того, завершение сезона почвенных овощей также влияет на повышение стоимости.

Эксперты отмечают, что, несмотря на повышение цен, тепличные помидоры остаются относительно доступными. Средняя стоимость примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года, что несколько облегчает финансовую нагрузку на покупателей.

Следовательно, дефицит овощей в Киевской области продолжает влиять на рыночную ситуацию. Сезонные ограничения, наименьший сбор и высокий спрос принуждают потребителей планировать покупки заблаговременно и разглядывать альтернативные варианты посреди доступных овощей.

В то же время в регионе предусмотрена поддержка пожилых граждан. Они получают сертификаты номиналом 440 гривен, которые можно использовать в сети АТБ для приобретения продуктов по своему усмотрению.

Кстати, в Киевской области люди также могут получить гуманитарную помощь.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.