Дефицит масла в Днепропетровской области в этом сезоне обострился из-за засухи на юге Украины, которая нанесла серьезный удар по аграриям, сообщает Politeka.

Из-за жары и военных действий фермеры Николаевщины и Херсонщины потеряли значительную часть урожая подсолнечника. На полях нынешняя культура более мелкая и значительно менее продуктивная: из-за отсутствия осадков летом и отсутствия влаги зимой и весной ожидаемые центнеры с гектара сократились в несколько раз.

Комбайнеры и фермеры отмечают, что урожайность в этом году значительно хуже по сравнению с предыдущим годом. В Херсонской области средняя урожайность упала до 5–6 центнеров с гектара, тогда как в прошлом сезоне она достигала восьми. Местные хозяйства демонстрируют глубокие трещины на полях, что красноречиво свидетельствует о дефиците влаги. В Николаевской области некоторые посевы вообще не дали продукции: подсолнечники не успели сформировать головку и аграрии вынуждены были убрать их, готовя почву под озимую пшеницу.

Кроме климатических затруднений, фермеры испытывают последствия войны: часть полей заминирована, техника повреждена, а разминирование продолжается уже третий год. Возобновление угодий и восстановление производственных мощностей требует больших затрат, что вместе с низкой урожайностью влияет на внутреннюю переработку. Мощностей заводов хватает, но сырья в этом сезоне меньше, что прогнозируемо повысит цены на растительное масло. Пока литр стоит от 80 до 90 гривен, а в следующем году может достичь ста.

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, отмечает, что дефицит продукта не ожидается, ведь Украина производит больше, чем потребляет. В то же время, себестоимость растет из-за подорожания логистики, энергоносителей и валютных колебаний, что непосредственно влияет на конечную цену в магазинах.

Следовательно, дефицит растительного масла в Днепропетровской области не угрожает полным отсутствием продукта, но уже в следующем году литр может стоить дороже.

Источник: Подробности

