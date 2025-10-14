Обмеження руху транспорту в Дніпрі створять тривалі незручності для місцевих жителів, тож розповідаємо, що відомо з цього приводу.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі триватиме понад тиждень через проведення аварійних ремонтних робіт, повідомлє Politeka.

Водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути, адже на одній з ключових міських артерій буде звужено проїзну частину.

У Дніпрі з 14 по 24 жовтня запровадять обмеження руху транспорту на Мануйлівському проспекті. У цей період там триватимуть ремонтні заходи на трамвайній колії поблизу перехрестя з вулицею Івана Нечуя-Левицького.

Відповідне розпорядження підписав міський голова, а всі зміни погоджені з правоохоронними органами. Роботи проводитимуться через аварійний стан колії, що потребує термінового втручання.

Для забезпечення безпеки територію навколо робочої зони огородять і встановлять сигнальне освітлення. Пішоходам обіцяють облаштувати зручний і безпечний прохід повз місце робіт. Міська влада закликає мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Після завершення робіт підрядники повинні демонтувати всі тимчасові конструкції, дорожні знаки та відновити пошкоджене покриття проїздної частини. У документі також наголошується на необхідності провести благоустрій території біля місця ремонту, щоб повернути їй належний вигляд.

Комунальні служби пояснюють, що обмеження руху транспорту в Дніпрі потрібне для безпечного виконання робіт. Під час робіт проїзд трамваїв і частини автомобілів буде перенаправлено за узгодженою тимчасовою схемою.

Водіям радять за можливості уникати цього району та обирати об’їзні маршрути. Особливо уважними слід бути в години пік, коли трафік значно зростає.

