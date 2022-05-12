Пропагандистські ЗМІ РФ поширюють фейкову інформацію про те, що Кайдацький міст у Дніпрі заміновано.

Про це повідомляє Telegram-канал Стоп фейк Дніпро.

Головний посил фейку про міст – він замінований, ЗСУ його хоче підірвати і звинуватити в цьому посію.

Також вони придумують, що за 200 доларів з автомобіля бійці територіальної оборони пропускають людей в "ДНР" і Харківську область.

Жодна інформація, ні інша дійсності не відповідають.

"Довіряйте тільки офіційним і перевіреним джерелам інформації", - підкреслили в повідомленні.





Нагадаємо, у Дніпрі змінився графік роботи метро та іншого транспорту: оприлюднено список.

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