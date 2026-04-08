Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області передбачає одноразову виплату для окремих категорій громадян.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області надаватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 341, повідомляє Politeka.

Вона передбачає виплату 1500 гривень у квітні 2026 року. Рішення було ухвалене 18 березня і стосується громадян, які вже отримують пенсії або державні соціальні виплати.

Право на дану грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області мають особи, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або інші види державної підтримки.

Водночас, встановлено обмеження щодо розміру пенсій. Виплата передбачена тим, чий загальний розмір пенсійних нарахувань разом із надбавками, підвищеннями та доплатами не перевищує 25 950 гривень.

Йдеться про отримувачів страхових пенсій за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника. Також доплату передбачено для тих, хто отримує пенсії за вислугу років або спеціальні пенсії.

Окремо враховані особи, яким призначено пенсії по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника серед військовослужбовців, держслужбовців та громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області буде виплачена незалежно від розміру пенсії тим, хто безпосередньо брав участь у захисті України, а також членам сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників.

Доплата стосується і громадян, які отримують державну соцдопомогу. Це внутрішньо переміщені особи, які отримують виплати на проживання, малозабезпечені сім’ї, люди з інвалідністю, особи, що не мають права на пенсію, а також ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю.

