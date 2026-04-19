У звʼязку з плановими роботами в електросистемі в Дніпропетровській області 20 квітня 2026 року будуть діяти локальні графіки відключення світла.

Енергетики попередили про нові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 20 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

У місті Камʼянське Дніпропетровської області, за даними ДТЕК, графіки відключення світла 20 квітня застосовуватимуть за такою схемою:

з 8:00 до 18:00 – деякі будинки по вул. Вільна, Миру, Героїв-рятувальників, Енергетиків, Кармелюка, Кузьми Скрябіна, Квітів, Українських Соколів, Данила Чуба, Вишнева, Панаса Мирного, Перспективна, Полунична, Польська, Санаторна, Лесі Українки, б-р Будівельників і низка провулків;

з 12:00 до 18:00 – Чарівна, Мурахтова, пров. Цегельний;

з 9:00 до 19:00 – Харківська, пр. Металургів, б-р Будівельників.

Також у понеділок знеструмлення відбуватимуться в межах Гречаноподівської сільської територіальної громади. Там із 8:00 до 18:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці сіл Степове та Водяне, пише Politeka.

У місті Зеленодольськ обмеження електропостачання застосовуватимуть із 9:00 до 16:00 для кількох будівель – Зеленодольський професійний ліцей, гуртожиток ЗПЛ, вул. Енергетична, 13.

Крім того, за даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", графіки відключення світла 20 квітня також застосовуватимуть у таких населених пунктах:

Дніпро (вул. Алана Шепарда, Будівельників, Братів Горобців, Макарова, Робоча, Холодноярська, пров. Енергетичний, Листяний, Полковника Абриньби, Ялицевий) – з 8:00 до 18:00;

Жовті Води (Березнева, Олеся Гончара, Музейна, Хмельницького, пров. Капітальний) – з 7:30 до 19:00;

Зарічне (Осіння, Танкова) – з 8:00 до 18:00;

Глеюватка (Конституційна), Недайвода (Рората) – з 7:30 до 18:00.

Останні новини України:

