Мешканців Дніпропетровської області в понеділок, 15 червня 2026 року, чекають нові локальні графіки відключення світла.

Фахівці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" попереджають про планові роботи в електромережах Дніпропетровської області на понеділок, 15 червня 2026 року, та відповідні графіки відлкючення світла, повідомляє Politeka.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області графіки відключення світла 15 червня діятимуть у таких населених пунктах:

Широка Дача (деякі будинки по вулицях Вишнева, Спортивна) – з 7:30 до 18:00;

Надеждівка (Ветеранів, Відважна, Лісова, Озерна, Сонячна) – з 8:00 до 18:00;

Радушне (Зоологічна) – з 9:00 до 18:00.

У місті Жовті Води знеструмлення в понеділок відбуватиметься з 7:30 до 18:00 для будинків по вул. Березнева, 54, 56, 58, 60, 97, 99, 101, 103, 105; Грушевського, 30, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 40А; Ярослава Мудрого, 10; пров. Затишний, 1-8; Мальовничий, 1-8; Привокзальний, 2; Яблуневий, 1, 3, 5, 7, а також із 7:30 до 19:00 – вул. Березнева, 42, 44А. Про це повідомляють на офіційній Телеграм-сторінці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

У Дніпрі графіки відключення світла 15 червня діятимуть із 8 до 18 години частково по вулицях Будівельників, Академіка Янгеля та Фабрично-заводська, пише Politeka.

Крім того, у понеділок знеструмлення торкнуться таких населених пунктів області:

Павлоград (Калинова, Нова), Черкаське (Лісна), – з 8:00 до 18:00;

Дніпровське (Шкільна) – 9:00 до 17:00.

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