Енергетики оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на неділю, 12 квітня 2026 року, пише Politeka.
Мова йде про локальні знеструмлення, які зачеплять окремі населені пункти та адреси. Ці обмеження повʼязані з плановими профілактичними роботами в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та вберегти від можливих аварійних ситуацій у майбутньому.
Зокрема графіки відключення світла в Дніпропетровській області 12 квітня торкнуться Васильківської селищної територіальної громади, повідомляє Politeka. Там планові знеструмлення, за даними ДТЕК, відбуватимуться в таких населених пунктах:
- Великоолександрівка (будинки по вулицях Вільна, Волошкова, Зарічна, Кооперативна, Набережна, Поштова, Центральна, Шкільна, провулку Сосновий) – з 9:00 до 19:00;
- Морозівське (вул. Травнева) – з 8:00 до 19:00.
У місті Камʼянське обмеження електропостачання в понеділок діятиме приблизно з 8:00 до 18:00 лише для двох будинків – по бульвару Будівельників, 37Е та 42Д.
Про графіки відключення світла на 12 квітня для інших населених пунктів Дніпропетровської області ДТЕК може оголосити пізніше, тому стежте за офіційними сторінками компанії, а також своєї територіальної громади.
