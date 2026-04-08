Українцям показали планові та додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

У Дніпропетровській області оприлюднили детальні графіки відключення світла на 9 квітня. Це дає змогу мешканцям завчасно підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням, правильно розподілити свої справи та зменшити незручності як у повсякденному житті, так і в роботі.

Повідомляється про планові роботи у місті Жовті Води на 9 квітня. Вони триватимуть з 07:30 до 18:00 за адресами:

бульвар Свободи: 3-5, 7-21, 23;

Гімназійна: 1, 2, 2А, 3-8;

Кодацька: 2, 7;

М. Пошедіна: 7-10, 12, 14-18, 20-31, 33;

Музейна: 5А;

Пожежна: 1, 3-5, 7, 8, 8Г;

Рудна: 1А, 2, 3, 5, 5Г, 16А;

Садова: 1-3, 5-49, 51-59 (непарні);

Червоного Хреста: 1;

Шахтарської Слави: 1Г, 7, 15, 17Г, 18, 20, 20Г, 22-27, 29, 31;

пров. Капітальний: 1, 1У;

пров. Рудничний: 1-11.

Крім цього, зникне електрика в селі Вільне з 8 до 18 години, проте знеструмлять лише будинки, що розташовані на вулицях:

Весняна: 2, 3А, 4, 4А, 6, 8, 9;

Миру: 1, 4, 6, 9, 11-13, 15, 15А, 17, 19, 20А, 21, 25-27;

Набережна: 1, 1А, 2-12, 14, 15, 17-19, 19А, 20, 20А, 21, 23, 23В;

Полунична: 1;

Степова: 27;

Шевченка: 9;

пров. Миру: 10.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівська територіальна громада. Світло зникне з 9 до 18 години в селі Волоське. Обмеження діятимуть за адресами:

Будівельників — 8

Зелена

Крутогірна — з.д.0104; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22

Кузнечна — 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

Лугова — 2; 5

Молодіжна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16

Мостова — 1; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 27; 31; 33

Набережна — 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13/А; 13/Б; 14; 2/С; 2/Т; 2/Т к.ЗЕМДІЛ; 34/А; 40; 42; 46; 52; 54; 58; 64; 66; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 102;

Нагірна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22

Насосна — 15

Незалежності — 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29/Б; 29А/з.д.0241; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36/2; 37; 40; 46; 48; 50; 52; 54;

Нова — 2

Осіння — 1; 3; 4; 5; 7; 11; 13; 14; 15

Паркова — 1; 2; 3

Польова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Поштова — 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 23;

Привітна — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9/А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 28; 32; 34; 36; 38; 40;

Радісна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

Садова — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;

Сонячна — 1; 2; 3; 4; 5; 5/А; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18;

Степна

Степова — 1; 1/А; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; б/н

Теплична — 1

Титова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19

Тиха — 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 17; 18; 20; 22; 24

Упорна — 1/А; 2; 3; 4; 5; 6; 6/А; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 14/А

Фіалкова — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 16; 18; 20; 22; 24; 26

Центральна — 1/А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10/А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 73;

Шкільна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22;

Шоферська — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;

Ярова — 8

Ясна — 7; 9; 11; 11/А; 13; 14; 14/А; 15; 16; 16/А; 17; 18; 19; 21; 23

40-річчя Перемоги — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

