Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало помітним для споживачів протягом останнього місяця.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

За даними супермаркетів, зростання вартості базових товарів відчутно впливає на сімейні бюджети та планування витрат.

Курятина стегно (1 кг) подорожчала до середньої ціни 149,00 грн. Порівняно з березнем, коли середня вартість становила 135,58 грн, спостерігається збільшення на 21,03 грн. Найдешевше м’ясо пропонує Novus – 139,00 грн, а найдорожче у Megamarket – 159,00 грн. Ці коливання відображають різницю у логістиці та закупівельній політиці торговельних мереж.

Сир твердий Комо традиційний 50% (1 кг) подорожчав до 546,50 грн. Приріст у порівнянні з середньою ціною березня (539,00 грн) склав 7,57 грн. В Auchan продукт продають по 439,00 грн, у Megamarket – 611,50 грн, що підкреслює неоднорідність цінового сегмента і різницю між великими та локальними мережами.

Риба також показала помітне підвищення. Короп живий (1 кг) подорожчав на 23,45 грн, середня ціна зараз – 245,50 грн. Важливо зазначити, що в Megamarket він коштує 245,50 грн, а в Auchan – 209,50 грн. Це свідчить про вплив сезонних факторів та вартості доставки на формування роздрібних цін.

Таким чином, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області охопило широкий спектр товарів – від м’яса до молочної продукції та риби. Зростання цін, особливо на продукти першої необхідності, може суттєво відобразитися на витратах домогосподарств, які мають обмежені бюджети.

Аналітики радять споживачам уважно відстежувати ціни, користуватися акціями та порівнювати пропозиції різних магазинів. Також варто планувати закупівлі заздалегідь та розподіляти витрати, щоб мінімізувати вплив подорожчання на щоденне харчування.

Останні новини України:

