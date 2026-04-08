Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області посилюється через скорочення врожаю гречки та зростання витрат на виробництво базових товарів, передає Politeka.

Експерти фіксують нестачу круп і попереджають про подальший тиск на ціни найближчими місяцями.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у 2025 році зібрали лише 70,8 тисячі тонн гречки при звичному споживанні понад 100 тисяч. Різниця становить приблизно третину потреби. Такий результат став одним із найнижчих за останні роки, що вже вплинуло на баланс ринку.

Аналітики зазначають: частково ситуацію вирівнюють залишки попередніх періодів. Вони дозволяють уникнути різких перебоїв у постачанні до нового сезону, однак не покривають повністю попит населення.

Імпортний напрям також змінився. Якщо раніше значні обсяги надходили з-за кордону, то нині постачання скоротилися до мінімуму. Основними джерелами залишаються Казахстан і країни Європейського Союзу, зокрема Польща та Литва. Водночас на ринку обговорюють можливість непрямих поставок російської продукції через треті країни.

Окремо фахівці звертають увагу на глобальні тенденції. Україна входить до трійки найбільших виробників гречки у світі після Китаю та Росії, однак частка внутрішнього виробництва останнім часом знижується. Причиною стало скорочення посівних площ і зміна економічної привабливості культури.

Додатковий тиск формується через подорожчання енергоносіїв і логістики. Виробники хліба вже закладають у вартість витрати на електроенергію, транспортування та оплату праці. За прогнозами, ціни на основні види хлібобулочних виробів можуть зрости ще на кілька відсотків.

Таким чином, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області формується під впливом одразу кількох чинників: слабшого врожаю, обмеженого імпорту та підвищення собівартості виробництва. Експерти радять уникати панічних закупівель, адже саме ажіотаж часто посилює навантаження на ринок і провокує додаткове зростання цін.

Джерело: 24 канал, Главред

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.