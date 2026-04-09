Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області охоплює широкий перелік отримувачів і спрямована на часткове покриття витрат.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області передбачає одноразову виплату у розмірі 1500 гривень у квітні 2026 року відповідно до постанови Кабінет Міністрів України №341, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили 18 березня для підтримки окремих категорій громадян.

Йдеться про людей, яким станом на 1 квітня вже призначено пенсійні або інші соціальні виплати. Доплату отримають ті, чий загальний обсяг нарахувань разом із надбавками не перевищує встановлений поріг — 25 950 гривень.

Право на кошти мають отримувачі страхових пенсій за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника. Також це стосується осіб, яким призначено виплати за вислугу років чи спеціальні пенсійні програми.

Окремо враховані громадяни, які отримують забезпечення у зв’язку з інвалідністю або втратою годувальника серед військових, держслужбовців і постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Водночас виплата не залежить від розміру пенсій для тих, хто безпосередньо брав участь у захисті держави, а також для родин загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників.

Також варто зауважити, що підтримка поширюється і на тих, хто отримує державну соціальну допомогу. Серед них — внутрішньо переміщені особи з виплатами на проживання, малозабезпечені родини, люди з інвалідністю, громадяни без права на пенсію та особи, які здійснюють догляд.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.