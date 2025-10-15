Дефіцит олії у Дніпропетровській області цього сезону загострився через посуху на півдні України, яка завдала серйозного удару по аграріях, повідомляє Politeka.

Через спеку та військові дії фермери Миколаївщини й Херсонщини втратили значну частину врожаю соняшнику. На полях цьогорічна культура дрібніша та значно менш продуктивна: через відсутність опадів влітку та брак вологи взимку й весною очікувані центнери з гектара скоротилися в кілька разів.

Комбайнери й фермери зазначають, що врожайність цього року значно гірша порівняно з попереднім. На Херсонщині середня врожайність впала до 5–6 центнерів з гектара, тоді як минулого сезону вона сягала восьми. Місцеві господарства демонструють глибокі тріщини на полях, що красномовно свідчить про дефіцит вологи. У Миколаївській області деякі посіви взагалі не дали продукції: соняшники не встигли сформувати головку, і аграрії змушені були прибрати їх, готуючи ґрунт під озиму пшеницю.

Крім кліматичних труднощів, фермери відчувають наслідки війни: частина полів замінована, техніка пошкоджена, а розмінування триває вже третій рік. Відновлення угідь і відновлення виробничих потужностей потребує великих витрат, що разом із низькою врожайністю впливає на внутрішню переробку. Потужностей заводів вистачає, але сировини цього сезону менше, що прогнозовано підвищить ціни на олію. Наразі літр коштує від 80 до 90 гривень, а наступного року може сягнути ста.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зазначає, що дефіциту продукту не очікується, адже Україна виробляє більше, ніж споживає. Водночас собівартість зростає через подорожчання логістики, енергоносіїв та валютні коливання, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну у магазинах.

Отже, дефіцит олії у Дніпропетровській області не загрожує повною відсутністю продукту, але вже наступного року літр може коштувати дорожче.

Джерело: Подробиці

