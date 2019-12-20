В Днепре будет изменено движение транспорта на новогодние праздники
Ограничение проезда вводят с целью обеспечения комфорта и безопасности горожан во время праздничных гуляний.
В связи с этим в схемы движения ряда маршруток будут внесены изменения, сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета.
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Изменения в маршрутах 21 декабря:
Изменения в маршрутах 31 декабря:
Изменения в маршрутах 6 декабря:
Ранее мы сообщали, что
Днепре планируют повысить стоимость проезда на общественном транспорте
Планируется установить следующие граничные тарифы:
4,5 гривны на социально-значимых маршрутах города
8 гривен на автобусных маршрутах обычного использования.
9 гривен на автобусном маршруте №9.
11 гривен на маршрутах №77 и №141.
12 гривен на маршруте №90.
Также мы сообщали, что Днепровский окружной административный суд отменил повышение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах Днепра.
Решение было признано незаконным, так как его принимали с нарушением процедуры. Публичные обсуждения не провели, проект решения опубликовали за 19 рабочих дней, хотя по закону требуют за 20, вопросы по повышению не включались в план деятельности исполкома на 2019 год по подготовке регулярных проектов.
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