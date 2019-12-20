Изменения в маршрутах 6 декабря:

Ранее мы сообщали, что

Днепре планируют повысить стоимость проезда на общественном транспорте

Планируется установить следующие граничные тарифы:

4,5 гривны на социально-значимых маршрутах города

8 гривен на автобусных маршрутах обычного использования.

9 гривен на автобусном маршруте №9.

11 гривен на маршрутах №77 и №141.

12 гривен на маршруте №90.

Также мы сообщали, что Днепровский окружной административный суд отменил повышение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах Днепра.

Решение было признано незаконным, так как его принимали с нарушением процедуры. Публичные обсуждения не провели, проект решения опубликовали за 19 рабочих дней, хотя по закону требуют за 20, вопросы по повышению не включались в план деятельности исполкома на 2019 год по подготовке регулярных проектов.

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