В зоне ООС 93 бригада потеряла бойца



Как передает Politeka.net, печальную новость с фронта сообщили в группе бригады.

"Вчера вражеская пуля оборвала жизнь воина 93 бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", - говорится в сообщении.

Герман был механиком-водителем. Благодаря высокому росту человек имел позывной «Маяк».



«Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря », - говорят про бойца собратья.

Герман родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные Силы пришел в сентябре 2018-го. В к холодноярцев присоединился, когда бригада вышла в Донецкую область - воевал в Верхнеторецком. У него осталась мама.



Ранее, стало известно о гибели очередного бойца ВСУ вблизи линии разграничения.

Как пишут в социальных сетях, на передовой погиб офицер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрей Дзюба.

Сообщается, что трагедия произошла вечером в районе населенного пункта Новотроицкого во время выполнения боевого задания. Также известно, что Андрей Дзюба родился в Хмельницкой области в 1993 году.

Ранее мы сообщали о том, что страшной смертью погиб известный ветеран АТО. Юрий Яцен, который прошел самые горячие точки на Донбассе, погиб в аварии.

Как стало известно, бывший боец батальона спецназначения «Чернигов» погиб во вторник, 10 декабря, под колесами автомобиля. Об этом написала в своем микроблоге Twitter волонтер Галина Цегельник.

«Погиб в ДТП ветеран, военный, кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий...», - сообщила она.

Яцен прошел несколько ротаций на Донбассе, побывал в горячих точках и был тяжело ранен. Он был одним из тех, кто обезвредил печально известного «медового террориста» - летнего мужчину, который приносил на посты украинских защитников мед с взрывчаткой.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности: «нашли прямо на...».

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.