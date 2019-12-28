С 13 января 2020 года использование международного формата платежей IBAN становится обязательным по всей стране
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе YASNO.
Теперь поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO будет принимать платежи за электроэнергию исключительно по реквизитам IBAN. Это 29 знаков (букв и цифр), которые необходимо указывать вместо расчетного счета (р/с) получателя средств и кода банка (МФО).
Что нужно знать о новых изменениях?
- Реквизиты в формате IBAN указаны в платежках за электроэнергию;
- При оплате через Личный кабинет на сайте YASNO менять настройки и вводить новые реквизиты не нужно;
- Счет поставщика обновлен в банках и платежных системах;
- Для юридических клиентов новые реквизиты указаны в счетах, которые они получают в энергоофисах.
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Оплатить за электроэнергию жители Днепра и области могут любым удобным способом: через Личный кабинет, мобильное приложение Dnipro YASNO для смартфонов, интернет-банкинг, терминалы самообслуживания или в отделении банка или Укрпочты.
Ранее мы сообщали, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев не вырастет, а цены в платежках уменьшатся.
В ответ на это нардеп Александр Дубинский заявил, что обещание Гончарука снизить тарифы на отопление для бытовых потребителей – просто игра на публику.
Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.
Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.