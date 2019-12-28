Изменения вступят в силу в Новом году

С 13 января 2020 года использование международного формата платежей IBAN становится обязательным по всей стране



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе YASNO.



Теперь поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO будет принимать платежи за электроэнергию исключительно по реквизитам IBAN. Это 29 знаков (букв и цифр), которые необходимо указывать вместо расчетного счета (р/с) получателя средств и кода банка (МФО).



Что нужно знать о новых изменениях?

Реквизиты в формате IBAN указаны в платежках за электроэнергию;

При оплате через Личный кабинет на сайте YASNO менять настройки и вводить новые реквизиты не нужно;

Счет поставщика обновлен в банках и платежных системах;

Для юридических клиентов новые реквизиты указаны в счетах, которые они получают в энергоофисах.

Оплатить за электроэнергию жители Днепра и области могут любым удобным способом: через Личный кабинет, мобильное приложение Dnipro YASNO для смартфонов, интернет-банкинг, терминалы самообслуживания или в отделении банка или Укрпочты.





Ранее мы сообщали, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев не вырастет, а цены в платежках уменьшатся.

В ответ на это нардеп Александр Дубинский заявил, что обещание Гончарука снизить тарифы на отопление для бытовых потребителей – просто игра на публику.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.