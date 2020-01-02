В Днепре на нескольких адресах временно отключат электричество

Причиной тому станут ремонтные работы, техническое обслуживание и монтаж оборудования.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепровские электросети, плановое отключение произойдет 2 и 3 января.

2 января без света будут такие адреса:

Индустриальный район

ул. Верхняя,

ул. Ветеринарная,

ул. Звонкая,

ул. Журавлиная,

ул. Криничная,

ул. Лобачевского

Самарский район

ул. Елисеевская 9,2,8,

ул. Фарфоровая 3,7,

ул. Кренкеля 1-7,11-13,2-10

АНД район

ул. Широкая 86, 88, 90,85-91

пер. Освобождения 62-64

Соборный район

ул. Космодромная, 3 (п. 1, 2, 3), 4 (п. 1, 2, 3), 5

ул. О. Гончара 11-21,28-30, ул. Чернышевского 14-24

ул. Гаражная,

ул. Муромская,

туп. Лесогорский,

пер. Пермский

Новокодацкий район

Теплопункт ТГТС ТРП-8,

ул. Большая Диевская 56,

ул. Большая Диевская 56 Бл-6;

ул. Большая Диевская 56 Бл.-2; ОАО «Киевстар», Комп. Клуб ООО «Раорг»

ул. Мониторная 5

пр. Петровского (Ивана Мазепы) 17, 25,

ул. Революционная (Полковника Горленко) 28

пр. Петровского (Ивана Мазепы) 17,19,25, ул. Караваева 26-34, 24 ок-1, ок-3, 28, 30,

ул. Дунаевского 31 просп. Свободы 4,13,15,17 / 2,17 / 1,19 / 2,19 / 1,19,23,25,27,29,

пер. Коккинаки 2,4 / 2,4 / 1,4,6 / 2,7,18,

пер. Черноусовский 1,8,

ул. Вербовая 6,7,8,

ул. Кирина 2,3,

пер. Металлургов 3,5А, 7,7 / 2,

ул. Числовая 2, 5-15, 6-20,

ул. Куприна 2,8,10

ул. Набережная Заводская, 55, 78, 94;

ул. Савкина, 2а, 4а, 4в, 8д;

пер. Мицкевича 17-27, 18-28.

ул. Большая Диивська 321 / 3,323, 327-409,243-275, 321/1, 323 283а-287,291-311,315а, 319,

ул. Мицкевича 24,24, 25-31,

ул. Николая Кулиша 22-30,30a, 27-35,2-20, 21-23,

ул. Омская 7-9, 18-22,

ул. Цветочная 20,22

Адреса, где не будет света 3 января:

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

просп. Ивана Мазепы, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50а, 54, 56, общежитие № 5;

ул. Большая Диевская, 1 — 7, 40, 40д, 113, 117 — 121, 122а, 125д, 129, 131;

ул. Орская, 1 — 35, 2 — 52;

пер. Орский, 8 — 24, 34а;

пер. Краснокалиновый, 1 — 43, 6 — 22;

просп. Свободы, 282 — 309, 401, 409;

ул. Романа Мстиславовича, 1 — 27, 2 — 16;

ул. Черноземная, 1 — 45, 24 — 26;

ул. Юрия Кондратюка, 101, 111;

ул. Горобинова, 36, 44;

ул. Макеевская, 1 — 7, 10 — 14.

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН:

ул. Светлова, 53 — 71;

ул. Вознесенская, 37, 46, 50;

ул. Кулишовская, 1 — 9, 2, 4;

ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 3, 12 — 18.

Ранее мы сообщали, что в Днепре жители многоэтажек на Рабочей с прошлого года живут в холодных квартирах. Жители шести многоэтажек на улице Рабочей в Днепре с начала отопительного периода живут без тепла.

Выяснилось, что отопление в домах коммунальщики отключают из-за постоянных прорывов труб. Жители объясняют: старые трубы, потому их постоянно прорывает. Аварийную службу вынуждены вызывать каждый день. Каждый раз перед ремонтом отопление выключают.

Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как сэкономить на отоплении зимой.

Также Politeka писала, что украинцев массово лишают государственной помощи, субсидия станет роскошью.



