"Ей в первое утро говорят, платите в фонд 250 гривен, на что мама ответила что нет денег. Мы только на препараты в первые два дня потратили 2500 гривен. После двух часов дня она все таки нашла кто ей поставит капельницу. На третий день ей предложили переехать в другую палату и потребовали 400 гривен! Мать отказалась", - сообщила женщина.

А вот работники больницы перешли к откровенному вымогательству: у женщины отобрали теплое одеяло.

"Медсестра может себе позволить кинуть фразу: "На препараты деньги нашла, и на фонд найдёшь. Так ничего и не случилось спустя три дня в больнице, или давай деньги, или сдохни!", - заключила девушка.

Ранее мы сообщали, что в Широковской районной больнице Днепропетровской области медики после операции привязали пациента к кровати и не давали ему еду и воду.





Привязанного мужчину заметил другой пациент, который снял все на видео и выложил его в интернет. После разгоревшегося скандала врачи заверили, что никаких нарушений с их стороны не было.

Также мы сообщали, что в Стародобровольском психоневрологическом интернате издеваются над пациентами и удерживают их в ужасающих условиях.

К такому выводу пришел адвокат Олег Григорьев, так как посещал это учреждение с проверочным визитом. По его словам, в коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки.

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