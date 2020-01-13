В четвертой городской больнице Днепра вымогали деньги у женщины, в которой подозревали инсульт
Как передает Politeka.net, об этом сообщила днепрянка Анастасия Хомченко в Facebook.
За пребывание в палате с ужасными условиями требовали 250 гривен. За перевод в другую палату требовали уже 400 гривен, а после того, как она отказалась давать деньги, у ее мамы забрали теплое одеяло.
Как рассказала девушка, ее мама попала в 4-городскую больницу с подозрением на инсульт.
Женщину определили в палату, которой стоял жуткий запах, при этом все необходимые для лечения процедуры не было кому проводить.
Ее матери пришлось все утро провести в поисках медсестры, то врача, который должен сделать процедуру иглоукалывания.
"Ей в первое утро говорят, платите в фонд 250 гривен, на что мама ответила что нет денег. Мы только на препараты в первые два дня потратили 2500 гривен. После двух часов дня она все таки нашла кто ей поставит капельницу. На третий день ей предложили переехать в другую палату и потребовали 400 гривен! Мать отказалась", - сообщила женщина.
А вот работники больницы перешли к откровенному вымогательству: у женщины отобрали теплое одеяло.
"Медсестра может себе позволить кинуть фразу: "На препараты деньги нашла, и на фонд найдёшь. Так ничего и не случилось спустя три дня в больнице, или давай деньги, или сдохни!", - заключила девушка.
Ранее мы сообщали, что в Широковской районной больнице Днепропетровской области медики после операции привязали пациента к кровати и не давали ему еду и воду.
Привязанного мужчину заметил другой пациент, который снял все на видео и выложил его в интернет. После разгоревшегося скандала врачи заверили, что никаких нарушений с их стороны не было.
Также мы сообщали, что в Стародобровольском психоневрологическом интернате издеваются над пациентами и удерживают их в ужасающих условиях.
К такому выводу пришел адвокат Олег Григорьев, так как посещал это учреждение с проверочным визитом. По его словам, в коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки.
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