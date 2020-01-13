Плата за теплоснабжение для жителей Днепропетровщины снизилась на 7-30% в декабре

Об этом сообщают в пресс-службе ДнепрОГА.

Из-за снижения рыночной цены на газ, в теплоснабжающих организациях области провели перерасчет для своих абонентов, и стоимость тепла снизили на 7-30%.

"Это отразилось в платежках потребителей. Все - благодаря постановлению Кабмина №1082 от 24.12.2019", - сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и строительства ДнепрОГА.

Перерасчет провели для абонентов, получающих отопления именно от газовых котельных. Снижение тарифов на централизованное отопление и горячую воду потребители можно узнать на сайтах органов местной власти и теплоснабжающих организациях.



Ранее мы сообщали, что с 13 января 2020 года использование международного формата платежей IBAN становится обязательным по всей стране.



Теперь поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO будет принимать платежи за электроэнергию исключительно по реквизитам IBAN. Это 29 знаков (букв и цифр), которые необходимо указывать вместо расчетного счета (р/с) получателя средств и кода банка (МФО).

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