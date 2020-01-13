Плата за теплоснабжение для жителей Днепропетровщины снизилась на 7-30% в декабре
Об этом сообщают в пресс-службе ДнепрОГА.
Из-за снижения рыночной цены на газ, в теплоснабжающих организациях области провели перерасчет для своих абонентов, и стоимость тепла снизили на 7-30%.
"Это отразилось в платежках потребителей. Все - благодаря постановлению Кабмина №1082 от 24.12.2019", - сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и строительства ДнепрОГА.
Джоли, Кидман, Спирс и других звезд показали без макияжа: "невозможно узнать"
Ведущая «Топ-модель по-украински» сверкнула идеальными формами в бикини: «Ну что за фигурка»
Аппетитная дочь Потапа показала идеальное тело в нескромном купальнике: изгибы потрясают
Билли Айлиш впервые разделась на камеру и показала роскошную грудь: пикантные кадры
Перерасчет провели для абонентов, получающих отопления именно от газовых котельных. Снижение тарифов на централизованное отопление и горячую воду потребители можно узнать на сайтах органов местной власти и теплоснабжающих организациях.
Ранее мы сообщали, что с 13 января 2020 года использование международного формата платежей IBAN становится обязательным по всей стране.
Теперь поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO будет принимать платежи за электроэнергию исключительно по реквизитам IBAN. Это 29 знаков (букв и цифр), которые необходимо указывать вместо расчетного счета (р/с) получателя средств и кода банка (МФО).
Также мы сообщали, что Укрэнерго повысил тарифы на подачу электроэнергии магистральными сетями почти на сорок гривен. Именно это и может сказаться на суммах, которые украинцы увидят в платежках.
Тарифы на электричество для жителей Украину могут подскочить аж на 25%.
Напомним, коммунальная катастрофа заморозит украинцев: кто останется с холодными батареями.
Как сообщала Politeka, украинцам подняли цену на газ, озвученная сумма.
Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку перечислили: готовьте кошельки.