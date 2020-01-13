Во вторник, 14 января, в Днепре на нескольких адресах временно отключат электричество
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепровские электросети.
Причиной этому станут ремонтные работы, техническое обслуживание и монтаж оборудования. Всего без электричества останутся четыре района.
Адреса, где не будет света:
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СОБОРНЫЙ РАЙОН:
- ул. Кошевого, 2- 10, 10а;
- ул. Станичная, 17 — 85, 32 — 100;
- ул. Гусенко, 40 — 50, 23, 15, 19б;
- ул. Гончара, 36 — 44, 25;
- ул. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а;
- ул. Чернишевского, 25;
- ул. Писаржевского, 11.
НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:
- ул. Лирницкая, 1 — 75, 2 — 104, 114г;
- ул. Большая Диевская, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;
- ул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;
- пер. Тихорецкий, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;
- ул. Базарная, 2 — 28;
- ул. Приморская, 1 — 18;
- ул. Костромская, 1 — 5;
- ул. Болбочана, 1 — 25, 2 — 12;
- ул. Рижкова, 2 — 30, 1 — 11, 35 — 47;
- ул. Шмидта, 1а — 23, 2 — 68;
- ул. Ткаченко, 2, 4, 8,1г, 1в, 1б;
- ул. Рыльского, 1 — 15, 2 — 38;
- ул. Электрическая, 2 — 20, 7;
- пер. Новый, 9;
- ул. Космическая, 1, 13;
- пер. 8 Марта, 1 — 57, 1а, 2 — 64;
- ул. Олимпийская, 1 — 17, 23, 43, 6, 16;
- пер. Олимпийский, 4 — 17;
- ул. Рыжкова, 30 — 120, 25 — 115, 30а;
- ул. Пирогова, 2, 12, 18, 66.
САМАРСКИЙ РАЙОН:
- вул. Молодогвардейская 18, 20, 32;
- ул. Лублянская, 3, 5.
ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:
- ул. Шмидта, 8 — 14;
- пр. Пушкина, 10 — 16, 6, 8а;
- ул. Философская, 11б — 21, 18 — 32.
Ранее мы сообщали, что в Днепре жители многоэтажек на Рабочей с прошлого года живут в холодных квартирах. Жители шести многоэтажек на улице Рабочей в Днепре с начала отопительного периода живут без тепла.
Выяснилось, что отопление в домах коммунальщики отключают из-за постоянных прорывов труб. Жители объясняют: старые трубы, потому их постоянно прорывает. Аварийную службу вынуждены вызывать каждый день. Каждый раз перед ремонтом отопление выключают.
Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.
Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как сэкономить на отоплении зимой.
Также Politeka писала, что украинцев массово лишают государственной помощи, субсидия станет роскошью.