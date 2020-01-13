Во вторник, 14 января, в Днепре на нескольких адресах временно отключат электричество

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепровские электросети.

Причиной этому станут ремонтные работы, техническое обслуживание и монтаж оборудования. Всего без электричества останутся четыре района.



Адреса, где не будет света:

СОБОРНЫЙ РАЙОН:

ул. Кошевого, 2- 10, 10а;

ул. Станичная, 17 — 85, 32 — 100;

ул. Гусенко, 40 — 50, 23, 15, 19б;

ул. Гончара, 36 — 44, 25;

ул. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а;

ул. Чернишевского, 25;

ул. Писаржевского, 11.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

ул. Лирницкая, 1 — 75, 2 — 104, 114г;

ул. Большая Диевская, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;

ул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;

пер. Тихорецкий, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;

ул. Базарная, 2 — 28;

ул. Приморская, 1 — 18;

ул. Костромская, 1 — 5;

ул. Болбочана, 1 — 25, 2 — 12;

ул. Рижкова, 2 — 30, 1 — 11, 35 — 47;

ул. Шмидта, 1а — 23, 2 — 68;

ул. Ткаченко, 2, 4, 8,1г, 1в, 1б;

ул. Рыльского, 1 — 15, 2 — 38;

ул. Электрическая, 2 — 20, 7;

пер. Новый, 9;

ул. Космическая, 1, 13;

пер. 8 Марта, 1 — 57, 1а, 2 — 64;

ул. Олимпийская, 1 — 17, 23, 43, 6, 16;

пер. Олимпийский, 4 — 17;

ул. Рыжкова, 30 — 120, 25 — 115, 30а;

ул. Пирогова, 2, 12, 18, 66.

САМАРСКИЙ РАЙОН:

вул. Молодогвардейская 18, 20, 32;

ул. Лублянская, 3, 5.

ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:

ул. Шмидта, 8 — 14;

пр. Пушкина, 10 — 16, 6, 8а;

ул. Философская, 11б — 21, 18 — 32.

Ранее мы сообщали, что в Днепре жители многоэтажек на Рабочей с прошлого года живут в холодных квартирах. Жители шести многоэтажек на улице Рабочей в Днепре с начала отопительного периода живут без тепла.

Выяснилось, что отопление в домах коммунальщики отключают из-за постоянных прорывов труб. Жители объясняют: старые трубы, потому их постоянно прорывает. Аварийную службу вынуждены вызывать каждый день. Каждый раз перед ремонтом отопление выключают.

Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как сэкономить на отоплении зимой.

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