Это не первый летальный случай

В Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Известно, что женщина заболела 24 декабря. 31 декабря из-за отслойки плаценты провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.

«По результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипировано. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С», — говорится в сообщении.

К счастью, ребенка спасти удалось. Сегодня его перевели из реанимации в отделение недоношенных детей.

Всего с октября 2019-му году зафиксировано уже три летальных случая от гриппа.

Ранее в Центре общественного здоровья заявили, что гриппом переболеют до 6,7 млн украинцев в текущем эпидемическом сезоне.



Эпидемиологический порог в Украине пока не превышен, однако в семи областях Украины интенсивность заболеваемости выше, чем в остальных. Это Киевская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

По словам экспертов, в эпидемическом сезоне 2019/2020 ожидается две волны гриппа. Первая была в декабре – и прошла относительно легко. Только 3% заболевших попали в больницы – это были в основном дети до четырех лет. Вторая будет в конце января – начале февраля, она будет сложнее и затянется на четыре недели.

Напомним также, что вспышка страшной болезни поставила на уши всю Одесскую область: среди жертв дети.

Как сообщала Politeka, что вспышка опасной инфекции зафиксирована в Украине: "Посадят в изолятор".

Также Politeka писала, опасная болезнь не собирается покидать Украину: «ситуация ухудшается».