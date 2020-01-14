В Кривом Роге семья купила восточные сладости в которых нашли личинки

Как передает Politeka.net об этом сообщила криворожанка Ольга Кузнецова в Facebook.

По ее словам, покупку они сделали на рынке, где торгуют узбекскими продуктами.

Они с мужем собрались в гости и решили купить восточные сладости — рахат-лукум.

Открыв коробку никто сначала и не заметил живность. Но когда оставался последний кусочек, они заметили в коробке червя или что-то очень похожее на личинку.

Женщина призвала внимательней осматривать покупки, чтобы не получить такой "сюрприз".

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