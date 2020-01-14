По его словам, комната для мытья находится в таком состоянии, что напоминает декорации из фильма ужасов "Пила" или же фото из Чернобыльской зоны.

"Моются с помощью воды, которую греют электрические бойлеры – два бойлера по 80 литров на 60 человек. У меня дома такой же бойлер стоит – на 80 литров. Только на четверых членов семьи, а не на 60 человек", – поделился активист.

Кроме того, он пообещал опубликовать информацию об отношении к лежачим обитателям пансионата, а именно о коррупции на медикаментах и другом обеспечении, регулярных избиениях обитателей, лифте по графику.



Ранее мы сообщали, что в Стародобровольском психоневрологическом интернате издеваются над пациентами и удерживают их в ужасающих условиях.

К такому выводу он пришел адвокат Олег Григорьев , так как посещал это учреждение с проверочным визитом. По его словам, в коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки.

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