В жилом массиве Приднепровск в Днепре жильцы гериатрического пансионата вынуждены буквально выживать
Как передает Politeka.net об этом рассказал на своей странице в Facebook активист из Днепра Александр Слободенюк.
Кроме того, он прикрепил фото изнутри пансионата.
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"Большое количество подопечных – колясочники, то есть передвигаются с помощью инвалидных колясок. Теперь представьте себя в такой коляске. Смелее. Представили? А теперь представьте, как вы пытаетесь выбраться из этой коляски, что бы помыться под таким душем или в такой ванной. Ощущаете нехватку хоть каких-то поручней?", –возмущается активист.
"Моются с помощью воды, которую греют электрические бойлеры – два бойлера по 80 литров на 60 человек. У меня дома такой же бойлер стоит – на 80 литров. Только на четверых членов семьи, а не на 60 человек", – поделился активист.
Кроме того, он пообещал опубликовать информацию об отношении к лежачим обитателям пансионата, а именно о коррупции на медикаментах и другом обеспечении, регулярных избиениях обитателей, лифте по графику.
Ранее мы сообщали, что в Стародобровольском психоневрологическом интернате издеваются над пациентами и удерживают их в ужасающих условиях.
К такому выводу он пришел адвокат Олег Григорьев , так как посещал это учреждение с проверочным визитом. По его словам, в коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки.
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